Екатерина Тышкевич поделилась очаровательными фото с мужем

С любовью в глазах и в платье, словно яблоневый цвет, актриса ослепила фанатов своей красотой.

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Екатерина Тышкевич снялась с Валентином Томусяком в нежной фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В конце прошлого года украинская актриса Екатерина Тышкевич перенесла серьезное потрясение: более 10 дней она находилась в больнице - сперва в реанимации, потом восстанавливалась после сепсиса. Сейчас артистка рада вернуться к обычной жизни, и балует поклонников свежими фото.

Так в своем блоге в Instagram она опубликовала снимки в нежных образах. В первом случае она надела белоснежное платье, подчеркивающее ее женственность.

Во втором, для парной фотосессии с мужем, актером Валентином Томусяком, она сумела переступить свои комплексы, и прислушалась к фотографу в выборе наряда. И, стоит отметить, не прогадала.

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"Вот вам красивые и нарядные мы. Когда Мариам предложила мне это платье, я совсем растерялась, потому что была уверена, что мне такое не идет. Потому что я все еще +10, и очень боялась что буду большим розовым пирожным. Но Мариам заверила, что все будет хорошо, и я доверилась. Получилось действительно очень здорово", - подписала снимки Тышкевич.

В комментариях поклонники пары отмечают искреннюю любовь в их глазах, из-за которого фотографии буквально светятся от положительных эмоций.

Екатерина Тышкевич снялась с Валентином Томусяком в нежной фотосессии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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