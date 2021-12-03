Екатерина Кухар сразила наповал образом строгой учительницы в черном мини-платье

Кухар показала длинные ножки в маленьком черном платьице / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима балерина Екатерина Кухар много внимание уделяет преподавательской деятельности. Она - руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, но в роли строгой учительницы показывает себя не часто.

Тем больше радовались поклонники, увидев Кухар за работой. На новом фото балерина предстала в амплуа учителя и наставника. Кадр был сделан во время просмотра в колледже практики учеников 5-8 классов.

Но даже для работы Екатерина Кухар выбирает стильные и элегантные наряды, в которых выглядит особенно соблазнительно.

В этот раз перед фанатами балерина предстала в простом черном платье и полупрозрачных туфлях-лодочках, но именно эта простота подчеркнула изящество Кухар.

Артистка умело продемонстрировала стройные ножки, которые она закинула одна на одну.

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Екатерина Кухар в образе строгой учительницы / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Поклонники высоко оценили этот изысканный в своей простоте, и элегантный в своей сдержанности образ балерины:

"Сама элегантность!! Откуда же берется в таком маленьком человечке, столько силы воли и энергии!!! Просто пример для подражания...❤️❤️❤️❤️❤️"

"Завораживает!"

"Шикарные ножки ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Маленькая птичка, львиное сердце. На таких как вы, держится наш мир❤️"

"Вы - сама элегантность ❤️"

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Ранее коллега Екатерины Кухар по проекту Танцы со звездами Юрий Горбунов рассказал, почему не соглашается принимать участие в шоу.

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