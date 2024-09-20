Его родные на Луганщине: умер звезда "Лиги смеха"

Пока не сообщили причину смерти комика.

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Умер Юрий Рябченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariyatsarenko/, instagram.com/ligasmihu_official/

Сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти актера "Лиги смеха" Юрия Рябченко, который играл в команде "Николь Кидман".

О смерти Юрия Рябченко сообщила гостевой редактор программы "Лига смеха" Одарка Царенко в своих соцсетях. Она отметила, что это большая потеря для лигосмешной семьи и открыла сбор на погребение и для семьи Рябченко. Отметим, родные комика сейчас находятся на Луганщине.

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"Ушел из жизни Юра Рябченко – актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), большой талант и просто хороший человек", - написала Царенко.

Что такое Лига Смеха? Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

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Отметим, певица Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили, а выводы врачей не были позитивными, и они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.

А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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