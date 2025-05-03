"Его не допустят": принц Гарри снова разочаровал короля Карла

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Принц Гарри продолжает быть отшельником королевского двора / Фото Instagram/ princeharryofengland

Король Карл III, как сообщается, расстроен реакцией принца Гарри на проигрыш его апелляции по вопросам безопасности — включая публичное заявление о том, что король "не будет разговаривать" с ним.

До сенсационного интервью Гарри BBC News в пятницу друг короля Чарльза сказал, что было бы "конституционно некорректно" для монарха участвовать в апелляции, которая восстановила бы финансируемую государством безопасность герцога Сассекского.

"Что расстроило и огорчило его на более личном уровне, так это несоблюдение герцогом этого принципа", — сказал инсайдер. "И то, что его сторонники предполагают, что его отец каким-то образом не заботится о своей семье или должен вмешаться".

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Представитель дворца также защитил результат апелляции в заявлении: "Все эти вопросы были неоднократно и тщательно рассмотрены судами, и каждый раз они приходили к одному и тому же выводу".

Разочарование короля возникло после того, как 40-летний Гарри неожиданно дал интервью BBC, в котором заявил, что "некоторые члены" королевской семьи "никогда не простят" ему ряд предполагаемых преступлений, среди которых — написание в 2023 году мемуаров "Запасной".

Несмотря на продолжающиеся "разногласия" герцога Сассекского с его семьей, он говорит, что "нет смысла продолжать ссориться" и что он "хотел бы примирения" — особенно учитывая, что он "не знает, сколько еще" проживет его 76-летний отец после того, как ему поставили диагноз рака в начале 2024 года.

"Он не будет разговаривать со мной из-за этих мер безопасности", — сказал Гарри новостному изданию. "Но было бы неплохо помириться", - добавил он.

Гарри, который отошел от своих королевских обязанностей и переехал в Калифорнию в 2020 году, добавил, что если члены королевской семьи "этого не хотят", то это "полностью их дело".

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