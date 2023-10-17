"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

Бедняков поздравил свою жену серией неудачных фото, за которые ему потом влетит.

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Андрей Бедняков интересным способом поздравил свою жену, Коллаж Главред, фото Instagram/biedniakov

Украинский телеведущий и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков своеобразно поздравил свою жену с днем рождения. При этом, он сделал это определенным способом.

На своей странице в Instagram, Бедняков выложил ряд неудачных фото своей супруги, за которые, по словам ведущего, ему потом "прилетит".

"Ты – из-за кого я держусь на плаву. Иногда я иду ко дну и иногда я его даже касаюсь, но твоя рука всегда меня оттуда достает. Последнее фото сделано в Мариуполе. И я уверен, что у нас там с тобой будет еще одно наше свидание. Благодарю тебя за все. Извини меня за все. Обнимаю тебя за все. Целую тебя за все. В 46 жизнь только начинается!" - написал телеведущий.

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Он также подписал свой пост так: "Твой, прости господи, муж, которому будет конец (мягкое место неценз. - авт.), когда ты проснешься".

На фото - пост Беднякова, который поздравил свою жену:

Напомним, ранее Андрей Бедняков показал, как российские оккупанты сносят изувеченную до неузнаваемости девятиэтажку в Мариуполе, которая многие годы служила семье Беднякова домом.

Не так давно, супруга Беднякова Анастасия Короткая поделилась счастливой новостью на своей странице в Instagram о том, что они станут родителями.

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