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Единственный сын Потапа рассорился с мамой - Горовая назвала причину

23 мая 2022, 03:02

Продюсерка поделилась, чем так сильно обидела подростка.

Ирина Горовая рассказала, чем обидела сына Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Украинская продюсерка, спикерка и первая жена Алексея 'Потапа' Потапенко Ирина Горовая в конце февраля вывезла детей в Европу. Сама же в начале мая вернулась в Киев.

13-летний Андрей Потапенко, перед отъездом матери, рассорился с ней в пух и прах. Прчина состояла в том, что подросток также очень хочет домой, и возвращение Горовой в Киев сперва воспринял, как предательство.

"Он очень хочет вернуться домой. Ни дня у Андрея не было ни депрессии, ни страха, хотя он все видел. И когда он узнал, что я еду в Киев, он говорил: "Как ты могла? Ты меня бросила", - рассказала в интервью Славе Демину продюсерка.

Она нашла компромисс - привезет сына в Украину в июне ненадолго. Затем, независимо от политической ситуации в стране, она отправит мальчика обратно. Горовая, как всякая заботливая мама, понимает, что школьное образование - сейчас не главный приоритет на Родине, но не хочет, чтобы это стало причиной пробелов в знаниях Андрея.

"Андрей сейчас занимается в школе, в которой учился в Украине. Мы взяли репетиторов по английскому и математике. Сейчас ищем какую-то летнюю школу и будем видеть, что делать дальше. Скорее всего, это будет европейская школа. Думаю, там будет лучше, потому что сейчас у школ в Украине не очень хорошая ситуация и изучение предметов плохое", - поделались бывшая жена Потапа.

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Ранее Ирина Горовая намекнула, что больше не одинока, и рассказала, кто любит ее ночью.

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Потап Ирина Горовая Алексей Потапенко
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