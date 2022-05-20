Продюсер Ирина Горовая рассказала, что имеют украинские звезды с благотворительных концертов

Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

Украинская продюсер и соучредительница MOЗGI GROUP Ирина Горова рассказала, что получают исполнители, которые за границей гастролируют с благотворительными концертами.

Как отметила Горова, артисты участвуют в таких мероприятиях по собственному желанию и с безумной верой в нашу победу, пишет ТСН.

Артисты, которые ездят с концертами (благотворительными – прим.ред.) – они не получают ничего. Они сами по себе не собирают деньги. Собирают деньги фонды, которые делают эти мероприятия. Они оплачивают артистам переезд, проживание и артист приезжает и делает этот мероприятие без гонораров. Заработков нет", - прокомментировала Горова.

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Ведущий программы "Слава+" Слава Демин назвал это, что "артисты работают фактически за еду" и Ирина с ним согласилась:

"Я думаю, многие люди сейчас работают за еду, за идею, за восстановление. Основа идея этих мер – это сбор средств и поднятие вопроса войны в Украине по всему миру. Потому что если бы мы молчали и не ездили, о нас очень быстро бы забыли. Поэтому я хочу призвать всех, кто пишет какой-то хейт, мол, "ага, вы за границей" - я хочу, чтобы люди смотрели шире. Потому что да, каждый должен быть на своем месте и делать то, что он может ради победы" , – сказала Горова.

Напомним, один из основных постулатов рашисткой пропаганды о самобытности российской культуры и бедности украинской начинает сыпаться на глазах. Известный музыкальный критик Павел Рудченко сомневается, будет ли в этом году проходить Песня года - ранее советский, а теперь российский телефестиваль.

А все потому, что на российской сцене резко уменьшилось количество достойных артистов, ведь большинство из них либо покинули рф в знак несогласия с войной в Украине, либо названы нежелательными кремлем, либо... родом из Украины.