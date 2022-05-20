Бывшая жена Потапа рассказала, кто любит ее ночью

Ирина Горовая расскрыла, свободно ли ее сердце.
Украинская продюсерка, спикерка и первая жена Алексея 'Потапа' Потапенко Ирина Горовая заинтриговала поклонников новостью о новом любовнике.
С 2014 года бизнесвумен не сильно распространялась о своей личной жизни, поэтому о ее романах (да и были ли они вообще) известно в крайне мало. В интервью Славе Демину она ответила на вопрос, который давно волнует миллионы тысячи фанатов - свободно ли ее сердце?
На прямой вопрос об этом Горовая сперва отвечала уклончиво, но было заметно, что она засмущалась. Впрочем, и сопротивлялась она не слишком долго.
"Мое сердце у меня в груди, оно свободно. Но я не могу сказать, что у меня нет того, кто любит меня ночью", - ответила продюсерка.
Вероятно, ее отношения только начались, поэтому в подробности она решила не углубляться.
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Ранее стало известно о помолвке одной из дочерей Валерия Меладзе. С праздником девушку поздравила ее старшая сестра.
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