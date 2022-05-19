Вторая дочь Меладзе собралась замуж

Софико Меладзе выходит замуж/Pinterest

Еще одна дочь Валерия Меладзе Софико выходит замуж. Об этом на своей странице в Instagram сообщила ее сестра, опубликовав кольцо.

"Моя любимая Софико и Савва", - подписала девушка.

Насчет торжества пока нет никаких подробностей. Вполне вероятно, что оно пройдет скромно и журналисты о свадьбе узнают постфактум.

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Хоть сестры и поддерживают отношения со знаменитым отцом, но все же Валерий Меладзе отдалился от первой семьи после женитьбы на экс-солистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой. Возможно, что в угоду хранящей личную жизнь в секрете дочери, певец воздержится от публичных комментариев.

Напомним, ранее стало известно о том, что Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерты для туристов из РФ в Турции.

Выехавшие из россии, которая напала на Украину, певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались выступать перед русскими туристами в Турции. Об этом 5-tv.ru узнал от сотрудников одного из турецких отелей, где были запланированы концерты сохранbвших свое лицо и совесть звезд.