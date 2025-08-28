Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

Кратко:
- Врачи диагностировали звезде синусит
- Актер все же должен присутствовать на премьере "Джей Келли"
Во время Венецианского кинофестиваля стало известно о болезни голливудского актера Джорджа Клуни. Об этом пишет издание People.
Как выяснилось, Клуни стало плохо в первый день фестиваля, 27 августа. Из-за этого актер был вынужден пропустить пресс-конференцию своего фильма "Джей Келли", который заявлен в конкурсной программе. Также он не смог быть на ужине со съемочной командой, в частности с режиссером ленты Ноа Баумбахом, актером Адамом Сэндлером, а также с представителями Netflix.
Врачи диагностировали звезде синусит, симптомами которого является воспаление слизистой оболочки пазух носа, которое может быть вызвано вирусами, бактериями или грибком. Поэтому актеру посоветовали взять день отдыха. 64-летний Клуни, хоть и очень ответственно относится к своим рабочим обязательствам, все же решил не рисковать здоровьем и придерживаться рекомендаций медиков.
"Как вы, возможно, знаете, Джордж Клуни не будет здесь, потому что у него сильная инфекция пазух носа. Мы очень надеемся, и я думаю, что он должен быть на красной дорожке сегодня вечером. Но ему очень жаль, что он не может быть с нами", - отметил модератор пресс-конференции.
По предварительной информации, актер все же должен присутствовать на премьере "Джей Келли", которая должна состояться сегодня, 28 августа, на Венецианском кинофестивале. Недавно Netflix обнародовал трейлер трагикомедии с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером в главных ролях.
Кто такой Джордж Клуни?
Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).
