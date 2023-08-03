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Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

Яна Ставская
3 августа 2023, 18:40 обновлено 3 августа, 18:47
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Роспропаганда постоянно пытается представить Деппа "любителем русского мира".
Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне 'вбросов' о 'любви' к РФ
Депп "засветился" с украинской беженкой / Коллаж Главред. Фото: соцсети Iryna Fedorenko, BILD

Голливудский актер Джонни Депп недавно показался в сети с украинкой Ириной Федоренко. Женщина проживает сейчас в Германии, хотя сама - из Мариуполя.

Как пишет BILD, Ирина "поймала" Джонни для селфи в день концерта его группы Hollywood Vampires в Мюнхене. Однако первая встреча с кинозвездой у украинки состоялась 15 июля - тоже во время концерта Hollywood Vampires, но в Гамбурге.

Ирина в течение 20 лет писала портреты Деппа и мечтала его увидеть воочию.

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На опубликованных снимках Депп горячо обнимает украинку, та светится от счастья, что познакомилась со своим кумиром. В соцсетях Ирина пометила звезду и добавила сердечко в цветах украинского флага.

Ирине пришлось оставить родной дом в Мариуполе в марте 2022 года - когда российская армия вторглась в Украину и начала засыпать ее город бомбами. В Мюнхен женщина забрала своего 15-летнего сына и 67-летнюю мать.

Во время встречи с Деппом 15 июля Ирина оставила радостный пост: после разговора со звездой во время выступления Hollywood Vampires на сцене появился украинский флаг. Такой жест украинку очень растрогал.

Джонни Депп и Россия

На фоне международного давления и осуждения действий Путина роспропаганда начала лепить фейки о звездах, якобы поддерживающих агрессию России. Под удар московской пропагандистской машины попал и Джонни Депп.

В середине июля в ряде российских СМИ появилась информация о якобы намерениях артиста за большие деньги приехать в Россию. Звезда "согласился" записать совместный трек за 370 тысяч долларов с музыкальной группой "ЯМОРЕ".

Это был не первый "вброс" пропаганды. Ранее пропагандисты воспользовались стандартным к зрителям обращением Деппа во время кинопремьеры как доказательством проявленной им "поддержки" россиян. Клевету тогда опроверг директор кинокомпании Деппа, подчеркнув, что актер не собирается посещать Россию и не записывал видео лично для россиян.

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