Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

Анджелина Джоли стала все чаще появляться вместе со своими детьми во время обычных прогулок.

https://stars.glavred.info/dzholi-vzyala-mladshuyu-doch-ot-breda-pitta-na-shopping-10625780.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли погуляла с младшей дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/angelinajolie

Коротко:

Анджелина Джоли погуляла с дочкой

Они отправились на шоппинг

Рождественское веселье Анджелины Джоли и Вивьен Джоли-Питт продолжилось и после праздника, когда дуэт матери и дочери был замечен за покупками в Sunset Row в Лос-Анджелесе.

Как пишет Page Six, актриса "Марии" была запечатлена улыбающейся, когда она шла с парой больших черных сумок для покупок в руке. Она также была одета в почти полностью черный ансамбль с черным тренчем и подходящими брюками. Она дополнила образ парой каблуков телесного цвета и черными очками.

видео дня

Вивьен шла рядом со своей матерью в светло-голубом свитере с темно-синей звездой на нем. Она также надела пару брюк цвета хаки и кроссовки для повседневной прогулки. Обе девочки распустили волосы, наслаждаясь теплой калифорнийской погодой этой зимой.

Ранее в этом месяце звезда "Малефисенты" надела похожий полностью черный образ, когда ее видели во время очередного совместного шопинга в универмаге Sephora с дочерью Захарой ​​Джоли-Питт во время их визита во Францию.

Фото счастливой парочки можно посмотреть тут

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред