Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

Коротко:
- Анджелина Джоли погуляла с дочкой
- Они отправились на шоппинг
Рождественское веселье Анджелины Джоли и Вивьен Джоли-Питт продолжилось и после праздника, когда дуэт матери и дочери был замечен за покупками в Sunset Row в Лос-Анджелесе.
Как пишет Page Six, актриса "Марии" была запечатлена улыбающейся, когда она шла с парой больших черных сумок для покупок в руке. Она также была одета в почти полностью черный ансамбль с черным тренчем и подходящими брюками. Она дополнила образ парой каблуков телесного цвета и черными очками.
Вивьен шла рядом со своей матерью в светло-голубом свитере с темно-синей звездой на нем. Она также надела пару брюк цвета хаки и кроссовки для повседневной прогулки. Обе девочки распустили волосы, наслаждаясь теплой калифорнийской погодой этой зимой.
Ранее в этом месяце звезда "Малефисенты" надела похожий полностью черный образ, когда ее видели во время очередного совместного шопинга в универмаге Sephora с дочерью Захарой Джоли-Питт во время их визита во Францию.
Фото счастливой парочки можно посмотреть тут
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Как ранее писал Главред, актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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