Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

Голливудская актриса втайне встречается со своим новым мужчиной.

https://stars.glavred.info/dzholi-snova-vlyublena-ona-provela-dve-nochi-v-otele-s-novym-boyfrendom-10607450.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли сделала новое тату / Коллаж Главред, фото Instagram/angelinajolie

Роман голливудской актрисы Анджелины Джоли с британским рэпером Акалой набирает обороты.

Как сообщают источники Page Six, 49-летняя звезда "Малефисенты" на прошлой неделе тайком провела 40-летнего музыканта в свой номер отеля The Corinthia в Лондоне.

"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и не уходила", — поделился инсайдер, объяснив, что Акала присоединился к актрисе через два часа после ее прибытия.

видео дня

"Акалу вывезли из отеля на одной из машин Анджелины в пятницу — за пару часов до премьеры ее нового фильма в Британском институте кино", — добавил источник, имея в виду предстоящий фильм Джоли "Мария", который был показан на Лондонском кинофестивале.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

"Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне, но это реальность", — продолжил инсайдер.

Звезда Джоли и Акала оба посетили кинофестиваль, хотя их сфотографировали прибывшими по отдельности.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред