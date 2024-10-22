Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

Роман голливудской актрисы Анджелины Джоли с британским рэпером Акалой набирает обороты.
Как сообщают источники Page Six, 49-летняя звезда "Малефисенты" на прошлой неделе тайком провела 40-летнего музыканта в свой номер отеля The Corinthia в Лондоне.
"Пара провела вместе ночь среды и четверга в отеле и не уходила", — поделился инсайдер, объяснив, что Акала присоединился к актрисе через два часа после ее прибытия.
"Акалу вывезли из отеля на одной из машин Анджелины в пятницу — за пару часов до премьеры ее нового фильма в Британском институте кино", — добавил источник, имея в виду предстоящий фильм Джоли "Мария", который был показан на Лондонском кинофестивале.
Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
"Они используют разные машины и секретные входы, чтобы сохранить свои отношения в тайне, но это реальность", — продолжил инсайдер.
Звезда Джоли и Акала оба посетили кинофестиваль, хотя их сфотографировали прибывшими по отдельности.
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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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