УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2024, 11:05
Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми.
Питт, Джоли
Бракоразводный процесс между Питтом и Джоли вышел на новый виток / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и их многочисленными детьми. Об этом сообщает CNN.

4 апреля звезда подала новое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса ‒ в рамках процесса по поводу раздела имущества в видео французского винодельческого предприятия Château Miraval.

По имеющимся данным, Джоли пыталась продать актеру свою часть в винодельческой компании, однако Питт орвал переговоры. Он поставил собственные условия экс-жене, среди которых был пункт о подписании соглашения о неразглашении информации об актах насилия, кроме как в суде, ведь это могло повлиять на его репутацию.

видео дня

"Хотя история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи на самолете из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года, этот полет стал первым случаем, когда он применил свое физическое насилие также и к детям", – говорится в заявлении.

По словам Джоли, во время скандала на борту частного самолета в 2016 году Питт кричал на нее, схватил за голову, толкнул ее в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Дети якобы присутствовали во время ссоры и сильно испугались.

Кто такое Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анджелина Джоли Брэд Питт новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:18 Мир
Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

10:28 Украина
Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

09:38 Украина
Все главные новости

Популярное

В семье Кейт Миддлтон новая беда 78387

В семье Кейт Миддлтон новая беда

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку 5376

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности 4392

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP 3633

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Последние новости

12:11

Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

11:59

"Методика тараканов": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

11:18

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:05

Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

10:28

Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
10:21

Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом

09:38

Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

09:33

Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле

09:23

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор

Реклама
08:54

Какой смысл бить по НПЗ в Россиимнение

08:47

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько удалось сбить

08:44

РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ - The Telegraph

07:50

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

07:25

Заметить собаку среди овец за 3 секунды сможет только самый внимательный: сложная загадка

07:04

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

06:48

Украинцы не хотят видеть колонизатора Булгаковамнение

05:30

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

04:26

Навсегда забудете о сахаре: чем можно заменить вредный подсластитель

03:15

Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунтВидео

02:42

Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалетаВидео

Реклама
01:54

Болит в груди: у Заворотнюк плохие новости

01:40

Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

01:34

Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

06 апреля, суббота
23:17

Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

22:59

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

22:19

"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВОВидео

21:44

ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ: президент сделал важное заявление

20:48

Будет мощная защита от КАБов: Зеленский анонсировал появление новейшего оружия

20:45

Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

20:16

"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на ХарьковВидео

19:55

РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев

19:32

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:15

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

19:10

Почему США учатся у Украины?мнение

18:35

Флаг Украины взвился на оккупированной части Херсонщины: в ВСУ показали видеоВидео

18:12

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

17:51

Будет нищета и бедность: что нельзя резать 7 апреля - приметы

17:17

Пугачева и Галкин ответили 3-летней украинке

17:08

РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

16:54

Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

Реклама
16:41

Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожайВидео

16:40

РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

16:30

Сын Тодоренко выбесил КиркороваВидео

16:17

"Прилет" в самом Харькове: россияне ударили по жилым домам, есть жертвы

15:56

Под угрозой четыре крупных города: в ВСУ раскрыли направление наступления РФ

15:46

В семье Кейт Миддлтон новая беда

14:48

"Техническая неисправность": в Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

14:44

ВСУ отбросили штурмовиков РФ: у врага потери на юге, названы направления

14:43

Нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд: непростая загадка для самых внимательных

14:35

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять