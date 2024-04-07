Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и их многочисленными детьми. Об этом сообщает CNN.
4 апреля звезда подала новое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса ‒ в рамках процесса по поводу раздела имущества в видео французского винодельческого предприятия Château Miraval.
По имеющимся данным, Джоли пыталась продать актеру свою часть в винодельческой компании, однако Питт орвал переговоры. Он поставил собственные условия экс-жене, среди которых был пункт о подписании соглашения о неразглашении информации об актах насилия, кроме как в суде, ведь это могло повлиять на его репутацию.
"Хотя история физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи на самолете из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года, этот полет стал первым случаем, когда он применил свое физическое насилие также и к детям", – говорится в заявлении.
По словам Джоли, во время скандала на борту частного самолета в 2016 году Питт кричал на нее, схватил за голову, толкнул ее в стену ванной комнаты и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Дети якобы присутствовали во время ссоры и сильно испугались.
Кто такое Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.
Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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