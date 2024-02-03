Джамала ждет третьего ребенка

Украинская певица Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.
"В ожидании. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. У меня есть Надежда, Вера и огромная Любовь!" - написала она.
На фото - беременная Джамала:
Джамала с мужем Бекиром уже воспитывают двух сыновей – Эмира, которому в марте будет 6, и Селима, которому в июне исполнится 4.
Многие знаменитости принялись поздравлять Джамалу с пополнением и желать ей здоровья.
Заочный арест Джамалы
Напомним, суд в России заочно арестовал Джамалу. Заочный арест украинской и крымскотатарской певицы Джамалы состоялся в Москве. Ее обвиняют в деле, связанном с "фейками" о действиях российской оккупационной армии.
Также в своем интервью для Sky News, артистка поделилась, что сообщение о ее розыске не удивило ее лично, но вызывало страх у близких. Поэтому певица волнует за родных.
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