Джамала ждет третьего ребенка

Певица сообщила о радостной новости на своей странице в Инстаграм.

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Джамала поделилась великолепной новостью / Коллаж Главред, фото Instagram/jamaala

Украинская певица Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram.

"В ожидании. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. У меня есть Надежда, Вера и огромная Любовь!" - написала она.

На фото - беременная Джамала:

видео дня

Джамала с мужем Бекиром уже воспитывают двух сыновей – Эмира, которому в марте будет 6, и Селима, которому в июне исполнится 4.

Многие знаменитости принялись поздравлять Джамалу с пополнением и желать ей здоровья.

Заочный арест Джамалы

Напомним, суд в России заочно арестовал Джамалу. Заочный арест украинской и крымскотатарской певицы Джамалы состоялся в Москве. Ее обвиняют в деле, связанном с "фейками" о действиях российской оккупационной армии.

Также в своем интервью для Sky News, артистка поделилась, что сообщение о ее розыске не удивило ее лично, но вызывало страх у близких. Поэтому певица волнует за родных.

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