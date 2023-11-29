Суд в Москве заочно арестовал Джамалу

Следователи из страны-агрессора РФ добились того, чтобы суд в Москве заочно избрал Джамале меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Джамале вменяют распространение фейков об армии русских оккупантов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Суд в столице страны-агрессора РФ заочно арестовал украинскую и крымскотатарскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) по делу о "фейках" о российской оккупантской армии. Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, которая находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Следователи из страны-агрессора РФ утверждают, что 4 апреля 2022 года Джамала "опубликовала в соцсети на своей странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, запись, которая содержала заведомо ложную информацию о действиях российской армии во время проведения специальной военной операции".

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