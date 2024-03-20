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Джамала рассекретила фанатам, в какой стране собралась рожать третьего ребенка

Дмитрий Видоменко
20 марта 2024, 02:00
Беременная Джамала ответила, в какой стране будет рожать третьего ребенка и будет ли на родах присутствовать ее муж - Бекир Сулейманов.
Джамала, муж
Джамала хочет, чтобы на родах присутствовал ее супруг - Бекир Сулейманов / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) призналась, где будет рожать третьего ребенка. Артистка разоткровенничалась в программе "Люкс ФМ".

Артистка говорит, что хочет, чтобы ее третий ребенок появился на свет в Украине. К тому же она желает оформить роды партнерскими ‒ вместе с мужем.

"Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась Джамала.

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Певица также рассказала, как полномасштабное вторжение повлияло на их брак с Бекиром Сулеймановым.

"Мы как и каждая семья. Не буду говорить, что все безупречно, но мы всегда находим компромиссы. Мы работаем вместе, ездим много собираем средств для Украины и это такая ответственность. На моем муже проверить, откуда эта организация, честна ли она. То есть у него дополнительный стресс в виде менеджмента и не просто быть моим мужем. Поэтому я стараюсь поддерживать его, а он – меня. Мне кажется, наши отношения укрепились", – подытожила Джамала.

Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков показал памятник, который установил любимой и ее матери на Берковецком кладбище, где похоронены близкие артистки.

Также стало известно, кто победил на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023, который состоялся в ночь на 19 ноября, и как выступила "Мисс Украина Вселенная-2023" Ангелина Усанова.

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