Джамала рассекретила фанатам, в какой стране собралась рожать третьего ребенка

Беременная Джамала ответила, в какой стране будет рожать третьего ребенка и будет ли на родах присутствовать ее муж - Бекир Сулейманов.

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Джамала хочет, чтобы на родах присутствовал ее супруг - Бекир Сулейманов / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) призналась, где будет рожать третьего ребенка. Артистка разоткровенничалась в программе "Люкс ФМ".

Артистка говорит, что хочет, чтобы ее третий ребенок появился на свет в Украине. К тому же она желает оформить роды партнерскими ‒ вместе с мужем.

"Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - призналась Джамала.

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Певица также рассказала, как полномасштабное вторжение повлияло на их брак с Бекиром Сулеймановым.

"Мы как и каждая семья. Не буду говорить, что все безупречно, но мы всегда находим компромиссы. Мы работаем вместе, ездим много собираем средств для Украины и это такая ответственность. На моем муже проверить, откуда эта организация, честна ли она. То есть у него дополнительный стресс в виде менеджмента и не просто быть моим мужем. Поэтому я стараюсь поддерживать его, а он – меня. Мне кажется, наши отношения укрепились", – подытожила Джамала.

Кто такая Джамала? Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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