Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

Известная украинская поп-певица крымско-татарского происхождения Джамала (Сусанна Джамаладинова) в субботу, 9 марта, получила Национальную премию имени Тараса Шевченко. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото с церемонии награжденияю
Джамалу наградили за ее альбом фольклорных песен Qirim, который вышел в октябре 2023 года. За наградой на сцену артистка вышла в кремовом платье с накидкой, а образ дополнила массивными серьгами.
Получая награду, исполнительница продекламировала легендарные строки из стихотворения Тараса Шевченко "І Архімед, і Галілей".
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі", — сказала певица.
Как считает портал "Таблоїд", таким образом в третий раз беременная артистка решила объявить пол своего будущего отпрыска. Соответственно, журналисты предположили, что у Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова родится третий сын. Сейчас они воспитывают Эмира вот-вот исполнится 6 лет, и Селима, которому в этом году исполнится 4 года.
Кто такая Джамала?
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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