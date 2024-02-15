Ты была любовью: Джамала рассказала о потере

Певица показала своего питомца и рассказала, что его больше нет.
Украинская певица Джамала поделилась драмой, которая случилась в ее семье. На своей странице в Instagram, певица показала свою собачку и сообщила, что она больше не с ними.
"Спасибо тебе, что была нашей семьей. Извини, что такая жизнь… война. Ты была настоящей любовью для нас", - написала она.
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В комментарии пришли подписчики певицы, которые решили выразить ей свои сочувствия.
Напомним, ранее Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз.
Ранее также суд в России заочно арестовал Джамалу. Заочный арест украинской и крымскотатарской певицы Джамалы состоялся в Москве. Ее обвиняют в деле, связанном с "фейками" о действиях российской оккупационной армии.
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