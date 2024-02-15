Ты была любовью: Джамала рассказала о потере

Певица показала своего питомца и рассказала, что его больше нет.

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Джамала поделилась своей бедой / Коллаж Главред, фото Instagram/jamalajaa

Украинская певица Джамала поделилась драмой, которая случилась в ее семье. На своей странице в Instagram, певица показала свою собачку и сообщила, что она больше не с ними.

"Спасибо тебе, что была нашей семьей. Извини, что такая жизнь… война. Ты была настоящей любовью для нас", - написала она.

В комментарии пришли подписчики певицы, которые решили выразить ей свои сочувствия.

Напомним, ранее Джамала поделилась неожиданной и приятной новостью. Артистка станет матерью в третий раз.

Ранее также суд в России заочно арестовал Джамалу. Заочный арест украинской и крымскотатарской певицы Джамалы состоялся в Москве. Ее обвиняют в деле, связанном с "фейками" о действиях российской оккупационной армии.

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