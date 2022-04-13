Джамала поведала, как убегала от войны с детьми за границу

Джамала призналась, как бежала от войны с детьми / Танці з зірками

Певица Джамала призналась, что в в первые дни после полномасштабного вторжения оккупантов была в Киеве.

После нескольких дней, проведенных в бомбоубежище, Джамала все таки решилась вывезти своих детей за границу, чтобы обеспечить им безопасность, сказала она в программе "Зірковий шлях".

Джамала рассказала, что она с детьми пешком шла от украинской части границы до румынской. Ее старший сын понял причину уезда, хотя звезда признается - объяснить ему было это крайне сложно.

"Я объясняла старшему, я сказала, что надо мне помочь, у нас война: "Это такая игра, где мы должны победить, а чтобы победить, ты должен мне помочь". И это сработало", - поделилась артистка.

Когда Джамале удалось выехать из Украины, и она с детьми чувствовала безопасность, то первое, что она сделала - начала искать пути, как помочь своей стране. Именно тогда и возникла идея благотворительных концертов и сбора средств для беженцев.

Кроме того, Джамала считает своим долгом доносить до иностранцев информацию о происходящем в Украине, рассказывать реальные истории.

"Они сочувствуют, но до конца не все понимают, что происходит. Людям, живущим в достатке, мире, цивилизации, им трудно понять, как сосед может прийти и начать убивать", - рассказала певица.

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