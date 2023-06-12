Две тысячи долларов надо, чтобы прожить месяц - Кошевой

Комик рассказал, что сейчас он тратит средства, которые заработал еще до начала войны.

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Евгений Кошевой рассказал о своих расходах / коллаж: Главред, скриншот: instagram/evgenii.koshevoi

Художественный руководитель и комик "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой признался, за какие деньги он с семьей живет во время полномасштабной войны.

В программе "Слава+" Кошевой рассказал, что сейчас он тратит те средства, которые были заработаны до начала вторжения.

"Мы зарабатываем на том, что мы заработали за эти годы. Мы из тех запасов берем. А на чем сейчас зарабатывать? Мы продукты не продаем, мы "Байрактар" делаем за свои деньги. Ну, может, с YouTube какие-то деньги там. Единый Квартал, если есть спонсор, то зарабатываем", - прокомментировал Кошевой.

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На вопрос, сколько денег актеру нужно в месяц, чтобы прожить, он ответил, что для семьи из шоубизнеса сумма две тысячи долларов является стандартной:

"Месяц в месяц не приходит. 2000 долларов-это стандартная сумма для семьи в шоубизнесе. Думаю так. Ну 2100", - ответил артист.

Напомним, что Кошевой рассказал об отношениях с дочкой. Евгению Кошевому не просто справляться со своей старшей дочерью Варварой, а также прокомментировал скандал с видео в TikTok, в который попала она.

Дочь Кошевого удивила взрослыми фото. 15-летняя девушка Варвара Кошевая не стесняется выкладывать свои уже не детские фото. На своей странице, Варвара Кошевая позирует в топе на тонких бретелях, а также с серьгой в носу.

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