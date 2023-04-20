Дочь Кошевого оскандалилась хамским поведением и российской музыкой

Старшая дочь Евгения Кошевого Варвара попала в неприятный скандал. Что скажет папа?

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Варвара Кошевая попала в скандал в ТикТоке / Фото социальные сети

Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях.

В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров. В частности, Кошевая снимала ролики в социальной сети TikTok и накладывала на них музыку российских исполнителей, на что справедливо указали ее подписчики.

Между тем, 15-летняя школьница в достаточно агрессивной и вульгарной манере стала хамить людям, а также пытаться "выплыть" из этой ситуации, но по-своему.

видео дня

Среди российских исполнителей, под песни которых дочь Кошевого выкладывала свои ролики: Монеточка, Ooes, Boulevard Depo, Face и OG Buda.

Варвара Кошевая попала в скандал / Обозреватель

Когда сообщений с хейтом стало много, она ограничила возможность комментировать некоторые видео с российскими звуками. Однако изданию Обозреватель удалось заскринить их перед исчезновением.

Напомним, ранее Варвара Кошевая удивила своих подписчиков резкими изменениями во внешности.

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