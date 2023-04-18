Путинист Филипп Киркоров, который перекроил себя с ног до головы, не ограничился липосакцией, а наоборот, добавил себе объема чуть ниже живота.
В частности, в сети появилось видео, где Киркоров на одном из концертов трясет своей упругой попкой, которая появилась у артиста вместе с новым лицом и телом. На видео артист намеренно разворачивается "к лесу передом", точнее к своему кордебалету передом, а к зрителям задом, чтобы те заценили новые формы оттюнингованной звезды.
Сказать, что престарелый Кэн выглядит комично даже с новым бампером - ничего не сказать. Киркоров, который поддержал Россию в военном нападении на Украину, с каждым днем становится все более нелепым и похожим на силиконовое пугало.
Напомним, ранее главный павлин российской эстрады и путинист Филипп Киркоров, который буквально на днях собрался на передовую в колготках, дал свой первый концерт после ряда пластических операций. Так, у Киркорова не открывается рот на сцене, а его белесые глаза выглядят странно и страшно.
Ранее путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину. В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.
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