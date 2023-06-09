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"Не выросла мажоркой, но есть запросы": Кошевой рассказал об отношениях с дочкой

Алена Кюпели
9 июня 2023, 14:01 обновлено 9 июня, 14:01
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Варвара Кошевая попала в скандал в ТикТоке
Варвара Кошевая попала в скандал в ТикТоке / Фото Главред. Коллаж социальные сети

Украинский комедийный артист, художественный руководитель друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал о своих отношениях со старшей дочерью Варварой, а также прокомментировал скандал с видео в TikTok, в который угодила Варвара.

Как рассказал артист в интервью Славе Демину, его дочь Варвара - не выросла мажоркой.

"Но у нее такие немного запросы, иногда бывает. У нее нет стопа: "Я хочу, я хочу, я хочу". Я говорю: "Остановись. Убираем "три хочу" одно оставляем". Это все. Я считаю это прогрессом в наших отношениях, что касается финансовой составляющей. Она понимает, что сейчас заработок не такой, как был раньше. Были не легкие отношения. И не только со мной, с мамой тоже. Где-то в течение двух лет. Это переходной возраст", – оправдывается Кошевой.

видео дня

Кроме того, Демин вспомнил артисту скандал, в который угодила Варвара. Тогда девушка стала постить видео в социальной сети TikTok под русскоязычные треки. Тогда Варвара по-хамски отреагировала на замечания пользователей и даже поблагодарила их за раскручивание ее страницы.

"Под российских артистов, поддерживающих Украину. Мы провели с ней беседу, я не буду в это углубляться", - не захотел говорить о ситуации он. Между тем, он ответил на вопрос о том, почему его дочь ведет социальные сети на русском языке.

"Об этом мы тоже очень много говорили. Влиять на то и следить за тем, как она ведет соцсети, это она должна сама понять. Она прекрасно знает украинский язык, в школе она общается на украинском. Дома общаемся так, как захотим. Общаемся на русском, общаемся на украинском", – ответил Евгений.

Что касается будущего, то Варвара хочет пойти по стопам своего звездного папы. "Варвара хочет быть певицей, актрисой. У нее есть мечта собрать стадион. Но для этого нужно пахать", – ответил Кошевой.

Евгений Кошевой
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