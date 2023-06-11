Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

Актер Алек Болдуин сильно сдал за последнее время и выглядит просто стариком.

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Алек Болдуин вышел прогуляться с костылем/ Фото twitter.com/RickFolbaum

Голливудского актера Алека Болдуина, которого явно "потрепала" жизнь после того, как он на съемках случайно выстрелил в украинку, засекли во время прогулки с костылем после недавней операции по замене тазобедренного сустава.

65-летнему актеру заменили левое бедро в 2018 году, и он признался, что ему действительно нужна была эта недавняя операция на бедре "по крайней мере два года назад", но он продолжал откладывать ее из-за рабочих обязательств и плотного графика.

Звезда "Битлджуса" была замечена в Нью-Йорке в пятницу. Одетый в свободную темно-синюю рубашку поверх черной футболки, темные брюки и начищенные туфли, актер и продюсер осторожно двигался после выхода из машины, держа куртку в другой руке, сообщило Metro.co.uk.

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Затем он шел по улице, опираясь на костыль, для удобства держа манжеты на рубашке расстегнутыми.

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Напомним, ранее актеру Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве из-за стрельбы в кинематографистку Галину Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке, когда он выстрелил из бутафорского оружия.

Ранее также Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило опереатора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявил, что он заканчивает свою актерскую карьеру.

Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

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