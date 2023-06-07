Дочь Кошевого удивила взрослыми фото

Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, порадовала своих поклонников свежим фото.
Тинейджер Варя опубликовала новые фото в Instagram.
На своей странице, Варвара Кошевая позирует в топе на тонких бретелях, а также с сережкой в носу.
У нее яркий макияж с особенным акцентом на губы. Их девушка каждый раз подчеркивает с особым усердием.
На фото - Варвара Кошевая в новом откровенном образе:
Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.
Позже скандал получил продолжение, когда молодая Кошевая выкатила новую порцию подросткового борзого контента. В частности, 15-летняя Варвара нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
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