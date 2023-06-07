Дочь Кошевого удивила взрослыми фото

15-летняя девушка Варвара Кошевая не стесняется выкладывать свои уже не детские фото.

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Варвара Кошевая не в первый раз попадает в скандал / instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, порадовала своих поклонников свежим фото.

Тинейджер Варя опубликовала новые фото в Instagram.

На своей странице, Варвара Кошевая позирует в топе на тонких бретелях, а также с сережкой в носу.

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У нее яркий макияж с особенным акцентом на губы. Их девушка каждый раз подчеркивает с особым усердием.

На фото - Варвара Кошевая в новом откровенном образе:

Варвара Кошевая в новом "взрослом" образе / Скриншот Instagram/kosshevayaa

Напомним, ранее Варвара Кошевая, старшая дочь комедийного артиста Евгения Кошевого, друга президента Украины Владимира Зеленского, попала в некрасивый скандал в социальных сетях. В частности, речь идет о ее хамском поведении со своими подписчиками, а также мате, в ответ на замечания фоловеров.

Позже скандал получил продолжение, когда молодая Кошевая выкатила новую порцию подросткового борзого контента. В частности, 15-летняя Варвара нагло поблагодарила СМИ за то те "продвигают ее ТикТок и Инсту". Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

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