Музыкант подчеркнул, что будет выступать и на Донбассе, и в Крыму, если въедет туда через территорию Украины, частью которой они являются.
Известный российский музыкант, солист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сделал громкое заявление о том, что Донбасс и Крым - это Украина. А тех граждан, которые считают, что Португалия – часть Воронежской области, он назвал душевнобольными.
По словам музыканта, он никогда не был против выступить на Востоке нашей страны.
"Насколько мне известно, Донбасс – это Украина. Если абстрактный человек считает, что Португалия – это часть Воронежской области, я считаю, что это душевная болезнь, а не точка зрения", – заявил Гребенщиков в интервью на YouTube-канале "А поговорить?"
Таким образом он прокомментировал позицию российского продюсера Эдуарда Боякова, который считает Донбасс русским.
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Музыкант подчеркнул, что будет выступать и на Донбассе, и в Крыму, если въедет туда через территорию Украины, частью которой они являются.
Ранее муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".
Также он раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.
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