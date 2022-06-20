"Душевная болезнь": Гребенщиков гневно высказался о принадлежности Крыма и Донбасса

Борис Гребенщиков высказался о Крыме и Донбассе / Youtube

Известный российский музыкант, солист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сделал громкое заявление о том, что Донбасс и Крым - это Украина. А тех граждан, которые считают, что Португалия – часть Воронежской области, он назвал душевнобольными.

По словам музыканта, он никогда не был против выступить на Востоке нашей страны.

"Насколько мне известно, Донбасс – это Украина. Если абстрактный человек считает, что Португалия – это часть Воронежской области, я считаю, что это душевная болезнь, а не точка зрения", – заявил Гребенщиков в интервью на YouTube-канале "А поговорить?"

Таким образом он прокомментировал позицию российского продюсера Эдуарда Боякова, который считает Донбасс русским.

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Музыкант подчеркнул, что будет выступать и на Донбассе, и в Крыму, если въедет туда через территорию Украины, частью которой они являются.

Ранее муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".

Также он раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.

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