"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине / скриншот

Российский музыкант, солист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что презирает своих соотечественников. Звезда раскрыл правду о СМИ РФ, отметив, что они умалчивают войну в Украине.

В интервью Новое время музыкант выразил уверенность в том, что медиа страны-агрессора говорят неправду и пропитаны пропагандой.

"В России все средства массовой информации лгут", – акцентировал музыкант, но причины такого поведения и умалчивания слова "война", в частности, не назвал.

Артист добавил, что мнение людей, которых он презирает, его не интересует.

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Кроме того, Гребенщиков осознает, что война в Украине началась не в феврале 2022 года, а еще в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса.

Война идет восемь лет, потому что бандитов привезли из Белгорода и Ростова и закинули их на Донецк. Все знают это. Какой смысл скрывать? У меня очень много знакомых живет в Донецке и в Донбассе. Их родители там живут. Поэтому я более-менее знаю, что происходит. Скрывать это нет смысла, – рассказал артист.

Ранее муж одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвал автора и музыканта Бориса Гребенщикова "сумасшедшим украинцем".

Также он раскритиковал многих знаменитостей, которые выступили против войны в Украине и покинули Россию.

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