Дуа Липа на Каннском фестивале показала фанатам своего взрослого бойфренда

Дуа Липа впервые вышла в свет с новым бойфрендом – артистка закрутила роман со старшим на 14 лет французским режиссером Роменом Гаврасом.

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Дуа Липа и Ромен Гари бойфренд / коллаж Главред, скриншоты из видео

Известная британская поп-певица албанского происхождения Дуа Липа впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом – популярным французским режиссером и клипмейкером Роменом Гаврасом. Пара выбрала для своего первого выхода в свет премьеру фильма "Omar la Fraise" на Каннском кинофестивале.

27-летняя певица весьма премило шла рука за руку с 41-летним возлюбленным. Они не отходили друг от друга, обнимались, целовались и с удовольствием позировали фотографам. Дуа Липа была в роскошном платье черного цвета, а Гаврас был тоже в черном − в классическом костюме с галстуком.

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К слову, ранее Дуа Липа встречалась с братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Анваром Хадидом. Чувства между молодыми людьми вспыхнули в июле 2019 года. Однако в декабре 2021 их отношения закончились.

О личной жизни Ромена Гавраса в последние годы известно, что в начале 2020-х у него был роман с британской певицей Ритой Орой.

Напомним, ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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