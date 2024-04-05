Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

Известной поп-певице Шакире приписывают роман с британским актером Люсьеном Лависконтом - звездой сериала "Эмили в Париже".

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Шакира и Люсьен Лависконт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

47-летняя легендарная колумбийская певица Шакира состоит в отношениях с 31-летним британским актером Люсьеном Лависконтом (который известен по ромкому-сериалу Netflix "Эмили в Париже"). Об этом сообщает британский таблоид Mail.Online.

Шакира познакомилась с артистом, когда тот снимался в ее клипе на песню "Punteria" ‒ в феврале 2024 года.

Через несколько дней после выхода видеоролика папарацци сфотографировали пару за ужином в итальянском ресторане Carbone в Нью-Йорке.

видео дня

Однако окружение и друзья Шакиры не в восторге от Лависконта, поскольку они считают, что актер с исполнительницей вместе только ради пиара и продвижения в карьере.

"Шакира отчаянно пытается влюбиться, но ее друзья обеспокоены тем, что Люсьен медленно продвигался по лестнице знаменитостей, встречаясь с женщинами, которые были менее знамениты, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, все очень разные. Теперь он встречается с Шакирой – и она хочет любви. Но ее друзья опасаются, что он просто хочет, чтобы люди знали его имя, и она это обеспечивает. Они встречаются, но пока не особо вовлечены", – подытожили инсайдеры.

Кто такая Шакира? Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

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