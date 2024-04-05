УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

Дмитрий Видоменко
5 апреля 2024, 02:45
Известной поп-певице Шакире приписывают роман с британским актером Люсьеном Лависконтом - звездой сериала "Эмили в Париже".
Шакира 2
Шакира и Люсьен Лависконт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

47-летняя легендарная колумбийская певица Шакира состоит в отношениях с 31-летним британским актером Люсьеном Лависконтом (который известен по ромкому-сериалу Netflix "Эмили в Париже"). Об этом сообщает британский таблоид Mail.Online.

Шакира познакомилась с артистом, когда тот снимался в ее клипе на песню "Punteria" ‒ в феврале 2024 года.

Через несколько дней после выхода видеоролика папарацци сфотографировали пару за ужином в итальянском ресторане Carbone в Нью-Йорке.

видео дня

Однако окружение и друзья Шакиры не в восторге от Лависконта, поскольку они считают, что актер с исполнительницей вместе только ради пиара и продвижения в карьере.

"Шакира отчаянно пытается влюбиться, но ее друзья обеспокоены тем, что Люсьен медленно продвигался по лестнице знаменитостей, встречаясь с женщинами, которые были менее знамениты, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, все очень разные. Теперь он встречается с Шакирой – и она хочет любви. Но ее друзья опасаются, что он просто хочет, чтобы люди знали его имя, и она это обеспечивает. Они встречаются, но пока не особо вовлечены", – подытожили инсайдеры.

Кто такая Шакира?

Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

Звезды шоу-бизнеса - последние новости по теме

Ранее украинская певица Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа, про свадьбу с которым она не планировала говорить публично.

Также стало известно, что звезда шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Максим Леонов, расстался с женой Юлией после новости об измене. Неверность расколола их брак.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Шакира новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

23:06 Синоптик
ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:43 Украина
Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

21:10 Мир
Все главные новости

Популярное

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюк 13076

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюк

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин 9073

Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине: чего хочет Путин

Гороскоп на сегодня 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое 8635

Гороскоп на сегодня 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

Источник любви и силы : Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях 6916

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

Последние новости

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

Реклама
22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

Реклама
18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

15:30

Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

15:08

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности

14:59

Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

Реклама
14:58

Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

14:45

Звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу беременна - СМИ

14:20

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 3 лучшие средства

14:00

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко

13:57

"Перешли к довоенному миру": британский министр обороны обратился к НАТО с жестким призывом

13:45

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

13:17

Данные с GPS-навигатора крейсера "Москва" были проданы украинским военным за 3000 долларов: сенсационные подробности

13:14

"Зарыл себя": Потап стал артистом российского ретро

13:08

Сын рыдал у тела отца: стали известны имена погибших в Харькове от удара РФ спасателей

13:00

"Согласовали конкретные меры": Столтенберг назвал темы заседания Совета Украина-НАТО

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять