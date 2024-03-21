Шакира показала жаркие поцелуи с молодым красавчиком - их заподозрили в романе

Поклонники пришли в замешательство, когда увидели настоящую химию в кадре.

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Личная жизнь Шакиры - Шакире приписывают роман с Люсьеном Лависконтом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

В начале июня певица Шакира отпразднует вторую годовщину жизни холостячкой, а также второй год, когда пресса неизменно стала приписывать к имени ее бывшего мужа, испанского футболиста Жерара Пике, слово "изменник". Таблоиды все еще смакуют детали их громкого расставания, но сама артистка, похоже, наконец готова двигаться дальше.

За два года ей приписывали множество отношений со знаменитыми, богатыми и привлекательными мужчинами - актеры, гонщики, баскетболисты, певцы. Недавно Шакира спровоцировала новый слух о романе.

Ее вероятным избранником стал популярный 31-летний британский актер и звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт. Фотографии с ним появились в блоге певицы в Instagram.

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В кадре мужчина с голым торсом нежно обнимает и целует Шакиру, пока та счастливо смотрит в камеру. Оба артиста хранят загадочное молчание относительно того, значит ли эта фотосессия, что они теперь - пара.

Кто такая Шакира? Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

Ранее украинская певица Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа, про свадьбу с которым она не планировала говорить публично.

Также стало известно, что звезда шоу "Танці з зірками", танцор и хореограф Максим Леонов, расстался с женой Юлией после новости об измене. Неверность расколола их брак.

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