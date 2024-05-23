Довели: опальному сыну Орбакайте стало плохо

Российскому певцу и сыну российской певицы Кристины Орбакайте Никите Преснякову неожиданно стало плохо.
Как пишут пропагандистские СМИ, инцидент случился с опальным артистом во время посещения парка развлечений, а именно американских горок. Пресняков признался, что аттракцион был староват и резко двигался, а также сильно шатался. Во время того, как он совершал вираж в "мертвый петле", у певца потемнело в глазах и он сам признался, что чуть не потерял сознание.
К слову, все произошло, когда пара отмечала день рождения супруги артиста.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
"Только стукнуло 33 и проверку на перегруз не прошел", - отшутился певец.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.
А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.
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