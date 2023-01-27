Дорофеева выпустила трогательный трек о любви на расстоянии из-за войны

Надя Дорофеева выпустила песню "Вотсап", которую для нее написали ее любимый - ресторатор Михаил Кацурин - и продюсер Иван Клименко.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / коллаж фото УНИАН и Instagram.com/misha_katsurin/

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева выпустила новую песню "Вотсап", которую для нее написали ее возлюбленный, ресторатор Михаил Кацурин, и популярный саунд-продюсер Иван Клименко.

Девушка спела о любви на расстоянии – и в первую очередь, между военнослужащими ВСУ и их любимыми в нынешние тяжелые времена. Потому как в перечне мессенджеров упоминается Signal. Обычно его используют именно военные из-за высокого уровня кодировки сообщений. Вскорости на YouTube-канале артистки был опубликован и клип на новую композициюю.

"Вона його питала і плакала

Вона була до смерті налякана

Вона його просила хоч іноді

Дзвони мені, дзвони мені

Фейстайм, алло

Вотсап, алло

Омила телефон сльозами як дощами скло

Сигнал, алло

Вотсап, алло

Скоріше повертайся, любий, під моє крило", – говорится в припеве.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама девушка поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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