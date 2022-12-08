"Маємо бути разом ми": Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на него

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила совместный трек со своим новым бойфрендом, киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на него / коллаж фото УНИАН и Instagram.com/misha_katsurin/

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева выпустила дуэтную песню со своим возлюбленным – столичным ресторатором Михаилом Кацуриным. Лаконичный видеоклип на композицию под названием "Щоб не було" был опубликован на YouTube-канале певицы.

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – сказала Дорофеева.

В треке певица и ресторатора спели об истории своей любви со всеми перипетиями в виде ненависти в Сети от слушателей, слухов с росказнями и прочих "прелестей" публичной жизни.

Также сообщается, что музыку и слова к треку влюбленные написали вместе.

"Коли ми з тобою зустрілися / Все зрозуміли наші серця / І як би всі там не бісилися / Час все розставить по місцях / Скільки би бруду не лилося / Скільки б брехні не писалося / Я знаю – я не помилилася / Я знаю – ми не помилилися / Щоб не зійти з розуму / Маємо бути разом ми / Ми мов ті квіти серед зими / Не зрозуміли як вижили", – говорится в тексте.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама Додо поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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