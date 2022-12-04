Надя Дорофеева поссорилась с фанаткой из-за оскорблений / facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Украинская певица Надя Дорофеева недавно рассказывала, что ко всему хейту, который она получает, старается относиться с пониманием. Однако в последнее время она, похоже, столкнулась с таким количеством ненависти в свой адрес, что этим принципом артистке приходится пренебрегать все чаще и чаще.

Недавно Додо, которая известно своей кротостью и вежливостью, повздорила с подписчицей в социальных сетях. Причиной стало суждение некоторых фанатов личной жизни певицы - она увела мужа у близкой подруги, бизнесвумен Даши Кацуриной.

И хоть сама Кацурина, похоже, эту ситуацию давно "переварила" некоторые преданные слушатели Дорофеевой начали осуждать звезду за такой поступок. Так под недавним фото артистки в Facebook появился комментарий, что на певицу теперь неприятно смотреть "зная, какой она человек".

На это достаточно грубо ответила сама Додо. "Моя вы хорошая, в фэйсбуке так много страниц. Идите [гадить - неценз.] где-то в другом месте", - пишет певица.

Надя Дорофеева поссорилась с фанаткой из-за оскорблений / facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Сама Додо поделилась романтичным фото поцелуя с новым возлюбленным, которое тут же стало предметов для новых обсуждений, осуждений и сплетен.

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