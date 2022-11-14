Надя Дорофеева в белом топе засветила твердый как камень пресс

Додо похвасталась перед фанатами новыми рельефами.
Украинская певица и звездная тренерка проекта Голос країни-12 Надя Дорофеева откровенно пообщалась с фанатами, и показала фотографии, которые ранее не видел никто.
На своей странице в Instagram она затеяла с подписчиками популярную игру "вопрос-ответ". На фоне ответов артистки появлялись фото различных моментов из ее жизни.
Особое внимание привлек один снимок, сделанный, вероятно, в костюмерной или примерочной певицы. На нем она в пестром просторном костюме и белом топе демонстрирует удивительно рельефный пресс.
Дорофеева всегда утверждает, что для сохранения стройной фигуры она не прикладывает особенных усилий - нет ни изнурительных тренировок по пять часов к ряду, ни строжайших диет.
Додо повезло с генетикой, и она просто поддерживает великолепное тело, данное ей природой. Тем не менее, судя по каменным мышцам, которые начали прорисовываться на животике певицы, ее увлеченность спортом возросла, а новые рельефы лишь придали ей больше сексуальности.
Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.
Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.
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