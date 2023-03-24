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LOBODA презентовала новый альбом, сборы от которого направит на благотворительность

24 марта 2023, 16:28
В новый альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев.
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Фото пресс-службы

Украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила новый альбом, все сборы которого за первый месяц будут направлены на покупку дома семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны.

По информации пресс-службы Лободы, в новый альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев.

Как комментирует сама певица, каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор. "Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом "MADE in U" чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев", - комментирует LOBODA.

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По ее словам, этот альбом - особенный для нее.

"В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце", - LOBODA.

Стало также известно, что деньги, которые певица выручит за первый месяц прослушивания нового альбома получит медсестра национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.

Напомним, ранее российские СМИ опубликовали материал о том, как в РФ уговаривали украинскую певицу Светлану Лободу остаться в террористической России и что обещали ей, выбери она сторону зла.

"Я очень горжусь собой, своим выбором. Меня никто не подталкивал уйти. Были люди, которые говорили: "Мы сделаем все, чтобы ты чувствовала себя королевой, больше никого не будет, будешь только ты. Мы заплатим столько, сколько нужно, только оставайся". Но зачем мне нужны все эти мелочи, если у меня есть сердце, душа, семья, моя страна, мой род", — поделилась украинская певица.

Ранее также Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл "По-украински".

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