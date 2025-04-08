Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила

Соня Киперман получила неплохой сюрприз.

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Соня Киперман отпраздновала день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

Вера Брежнева сделала сюрприз дочери

Как отреагировала Соня Киперман

Дочь украинской известной певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – недавно отпраздновала день рождения.

На своей странице в соцсетях Соня показала, как мама порадовала ее подарками.

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Оказывается, певица прислала дочери несколько сюрпризов от элитных брендов, но девушка и не рассекретила, что же было внутри пакетов.

Как Вера Брежнева поздравила дочь / фото: скрин instagram.com, Соня Киперман

Киперман поблагодарила маму за заботу и написала короткое послание.

"Счастливого запоздалого дня рождения мне от мамы", — отметила девушка.

Как Соня Киперман отпраздновала день рождения / фото: скрин instagram.com, Соня Киперман

Напомним, 30 марта Соне исполнилось 24 года, она собрала друзей и устроила тематическую вечеринку в стиле гадания. Кстати открытки были в виде карт Таро, а сама вечеринка прошла за границей, где сейчас живет Киперман.

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Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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