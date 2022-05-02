УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Немцова вышла за гражданина РФ, который поддерживает Украину

2 мая 2022, 14:50

Дочь убитого оппозиционного политика выходит замуж.

Жанна_Немцова
Жанна Немцова и ее жених / Facebook/zhanna_nemtsova

Дочь одного из бывших лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, который был убит в 2015 году, Жанна Немцова поделилась с поклонниками радостной новостью – она вышла замуж.

Как сообщает "Обозреватель", избранником общественной деятельницы стал активист из РФ Павел Елизаров. Мужчина выступает против диктаторского путинского режима и поддерживает Украину на антивоенных митингах в Лиссабоне (Португалия), которые сам и организовывает.

Читайте такжеДочь Немцова разделась на горячем селфи перед зеркалом

О своем замужестве Немцова сообщила на личной Facebook-странице. Как стало известно из соцсетей Павла Елизарова, он работает в IT-сфере, однако сейчас активно занимается волонтерством и общественной деятельностью.

Россиянин родился в Москве 22 октября 1985 года. До 2008-го работал разработчиком сайтов, а также параллельно учился в столичном энергетическом институте на специальности "Прикладная математика".

В 2012 году стал участником акции протеста "Марш миллионов" или "болотной революции", главной целью которой было отстранение путина. Из-за угрозы попасть за решетку Павел уехал из РФ в Португалию. Там он получил политическое убежище и сейчас живет в Лиссабоне.

В Европе Елизаров выступал как инициатор акций в поддержку российского политика-оппозиционера Алексея Навального, а также митингов против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

С началом полномасштабной войны в Украине мужчина вместе с супругой публично осудил агрессию России и начал помогать украинским беженцам, военным и мирным жителям, которые остаются в зоне боевых действий.

В соцсетях Павел регулярно публикует антивоенные посты, сообщает информацию об акциях в поддержку украинского народа в Португалии, а также отчитывается о проделанной волонтерской работе.

37-летняя дочь убитого российского политика и ее супруг используют соцсети как платформу для размещения правдивой информации о преступлениях русских захватчиков в Украине.

Напомним, российская блогерша, дочь погибшего политика Бориса Немцова Дина активно ведет свой Instagram, но нечасто показывает пикантные материалы. Донедавна она была влюблена и вышла замуж, но в мае 2021 объявила о разводе.

viber
Борис Немцов
Реклама
Популярное
Петросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койкеПетросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койке Лорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курортеЛорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курорте Пугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумировПугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумиров Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаБолезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемника Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовЭксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантов
Поддержите Главред

Последние новости

15:05

Юрий Романенко. Зачем Лавров сделал Гитлера евреем Видеоблоги

14:50

Дочь Немцова вышла за гражданина РФ, который поддерживает Украину

14:24

Война уже в решающей стадии: следующие 2-3 недели определят то, что будет в течение 2-3 лет – ХоджесВидео

14:11

Включая командира: целая рота российских солдат отказалась воевать в Украине

14:10

Трущобы: в сети показали, как страшно выглядит станция скорой помощи РФ в 200 км от Москвы

Реклама
14:07

Что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - список культурВидео

13:51

Сломали планы орков: ВСУ уничтожили много техники РФ, которая готовилась атаковать на ХарьковщинеВидео

13:11

Другая война: какой дальше будет борьба с Россиеймнение

13:02

Лавров отмочил антисемитское заявление о "еврее-Гитлере": Украина ответила, Израиль шокированВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 мая 2022: Весам – приятные перемены, Водолеям – старые обиды, Рыбам – недруги

12:53

Подросток из мемов про Джоли рассказал, почему не среагировал на звездуВидео

12:50

Отрубали головы и конечности: Зеленский рассказал о зверствах путинской армии в БучеВидео

12:37

"Это все, что нам предложила Украина": забытая всеми певица Кормухина набросилась на Барских

12:33

Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

12:19

Гороскоп на сегодня, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча

12:15

Экстрасенс поделился очень сильной молитвой для победы Украины над РоссиейВидео

12:13

В Бородянке будут спасать кота, который застрял на 7 этаже полуразрушенного дома

12:07

"А что это на столбе?": бурят-оккупант пытался украсть интернет, чтобы "отвезти его домой"

11:52

Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать"Видео

11:34

"Есть разные извращения": хамка Симоньян в своей манере ответила Киркорову

Реклама
11:28

"Захочет сохранить лицо": в США сказали, в каком случае Путин может применить ядерное оружиеВидео

11:19

ВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересного

11:14

Коридор затмений 2022: до 16 мая может произойти трагедия - гороскоп для Украины и мираВидео

11:07

Как Путин выбирает генералов, или Почему "поджаривание" Герасимова в Украине ничего бы не измениломнение

10:51

ВСУ "отправили на концерт Кобзона" группу сибирского спецназа

10:38

Многодетный Путин: в сети нашлось редкое фото внебрачной дочки диктатора

10:32

Нет 100% гарантии: Зеленский прокомментировал риск нанесения ядерного удара Россией по УкраинеВидео

10:25

4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель - мальчик нашелся в подземельях "Азовстали"

10:22

Визит Байдена в Украину является вопросом времени - глава комитета по разведке Конгресса США

10:21

"Байрактар" пустил на дно 2 российских катера типа "Раптор": эффектное видеоВидео

10:20

Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФВидео

10:10

Как рожала Кабаева от Путина: швейцарское издание узнало подробности

09:47

Анджелина Джоли после Львова навестила детей в Бориславе

09:43

Российская ДРГ, готовившаяся сбить пассажирский самолет, "погорела" на постановке нападения на ТРО

09:30

"Она широко расставила… уши": Кондратюк объяснил "отвращение" Канделаки к Джоли

09:30

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уехал из Изюма до начала атаки ВСУ — NYT

09:18

Визит в логово дьявола: почему Россия может попрощаться с членством в ООНмнение

08:46

"Самолеты оккупантов уже избегают боев": ВСУ только за сутки уничтожили 10 воздушных целейВидео

08:41

Война в Украине: Россия задействовала уже 65% всех своих наземных ВС - разведка Британии

08:18

ВСУ на Донбассе захватили вражеский танк Т-72, теперь он будет бить оккупантовВидео

Реклама
08:01

20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантовВидео

07:44

Украинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн

07:08

Современная западная артиллерия, хлынувшая в Украину, изменит ход войны - Washington Post

06:34

Арестович заявил, что на территории РФ начал действовать легион Свобода России

06:29

Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицомнение

05:20

Валютная ловушка: что известно о "черном" курсе доллара

04:50

В мае будет переломный момент: астролог составила гороскоп для Украины и назвала исход войныВидео

04:20

Медики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

04:10

Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:40

Эмбарго на нефть и газ приведет к краху России: Фейгин сделал прогноз о сроках войны против УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять