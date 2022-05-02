Дочь Немцова вышла за гражданина РФ, который поддерживает Украину

Жанна Немцова и ее жених / Facebook/zhanna_nemtsova

Дочь одного из бывших лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, который был убит в 2015 году, Жанна Немцова поделилась с поклонниками радостной новостью – она вышла замуж.

Как сообщает "Обозреватель", избранником общественной деятельницы стал активист из РФ Павел Елизаров. Мужчина выступает против диктаторского путинского режима и поддерживает Украину на антивоенных митингах в Лиссабоне (Португалия), которые сам и организовывает.

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О своем замужестве Немцова сообщила на личной Facebook-странице. Как стало известно из соцсетей Павла Елизарова, он работает в IT-сфере, однако сейчас активно занимается волонтерством и общественной деятельностью.

Россиянин родился в Москве 22 октября 1985 года. До 2008-го работал разработчиком сайтов, а также параллельно учился в столичном энергетическом институте на специальности "Прикладная математика".

В 2012 году стал участником акции протеста "Марш миллионов" или "болотной революции", главной целью которой было отстранение путина. Из-за угрозы попасть за решетку Павел уехал из РФ в Португалию. Там он получил политическое убежище и сейчас живет в Лиссабоне.

В Европе Елизаров выступал как инициатор акций в поддержку российского политика-оппозиционера Алексея Навального, а также митингов против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

С началом полномасштабной войны в Украине мужчина вместе с супругой публично осудил агрессию России и начал помогать украинским беженцам, военным и мирным жителям, которые остаются в зоне боевых действий.

В соцсетях Павел регулярно публикует антивоенные посты, сообщает информацию об акциях в поддержку украинского народа в Португалии, а также отчитывается о проделанной волонтерской работе.

37-летняя дочь убитого российского политика и ее супруг используют соцсети как платформу для размещения правдивой информации о преступлениях русских захватчиков в Украине.

Напомним, российская блогерша, дочь погибшего политика Бориса Немцова Дина активно ведет свой Instagram, но нечасто показывает пикантные материалы. Донедавна она была влюблена и вышла замуж, но в мае 2021 объявила о разводе.