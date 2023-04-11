До известности и кудрявого чуба: Евгений Клопотенко показал, как выглядел 12 лет назад

Совсем еще зеленый кулинар на фото практически неузнаваем.

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Евгений Клопотенко показал, как выглядел 12 лет назад / instagram.com/klopotenko

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко сегодня известен каждому, кому интересна еда чуть больше, чем как способ набить желудок.

Харизматичный повар нередко на своей странице в Instagram делится со своими поклонниками философскими размышлениями с кулинарной ноткой. На этот раз он решил показать, каким он начинал свой путь к большой кухне.

В социальных сетях он опубликовал снимок из крайне нестабильного периода своей жизни, когда он еще не определился со своим путем окончательно. "В ресторанном бизнесе я уже 15 лет. Начинал с разных сторон: официантом, барменом, закупщиком, менеджером", - вспоминает Евгений.

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На фото, выполненном в 2011 году, ему всего 25 лет - кадр был сделан до его большого триумфа в пятом сезоне кулинарного шоу "Мастер Шеф", до всеукраинской славы, собственных заведений и статуса защитника и популяризатора украинских традиций в кухне.

В этом юноше узнать Клопотенко сложно - без характерного кучерявого чуба и усов, эпатажных нарядов и маникюра.

Евгений Клопотенко показал, как выглядел 12 лет назад / instagram.com/klopotenko

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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