До и после: Хлывнюк показал, как война изменила его

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс и защитник Украины Андрей Хлывнюк показал, как изменился за время полномасштабного вторжения террористической России в Украину.
На своей странице в Instagram артист выложил пост, где почтил память защитников Украины, которые борются с российской навалой уже на протяжении 16 месяцев.
"16 месяцев гонки за существование украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павших за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хлывнюк Андрей Владимирович", – написал под фото музыкант.
Также, если поскроллить страниц артиста, то можно увидеть, каким он был до начала российского вторжения в Украину.
Напомним, ранее известная украинская ведущая и журналистка Янина Соколова заинтриговала поклонников совместным сэлфи с Андреем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс и защитником Украины, в атмосфере интимного полумрака.
Кроме того, в интервью с Яниной Соколовой артист рассказал, что не оборвал все связи с артистами российского происхождения. Одному человеку он по-прежнему доверяет и поддерживает связь.
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