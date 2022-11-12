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Янина Соколова рассказала о своем разводе и заинтриговала снимком с Андреем Хлывнюком

12 ноября 2022, 17:17

Украинская телеведущая Янина Соколова рассказала, что развелась с банкиром Владимиром Литвином, с которым была в браке с 2010 года.

Хлывнюк, Соколова
Андрей Хлывнюк и Янина Соколова / коллаж фото УНИАН

Известная украинская телеведущая Янина Соколова рассказала, что уже не состоит в браке с банкиром Владимиром Литвином (с которым она прожила 12 лет и имеет двух общих детей). Об этом она рассказала в стриме на своем YouTube-канале. по случаю освобождения Херсона от оккупантов, во время которого ответила на вопросы подписчиков.

"Мне нравятся честные, смелые, порядочные мужчины, с чувством юмора, на которых можно положиться, у которых слова совпадают с действиями. Тогда тебе есть на что опереться. И ты не чувствуешь, как женщина неуверенности в будущем с этим человеком. Поэтому мне нравятся надежные мужчины. Я разведена с мужем поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины", – добавила украинка.

К слову, потом Соколова проговорилась, что недавно обедала с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Телеведующая говорила, что они якобы побеседовали о его жизни на передовой в составе ТРО. И потом на своей странице в Instagram Соколова поделилась интригующим фото вместе с музыкантом.

Хлывнюк, Соколова

Напомним, ранее Валерий Харчишин вокалист поп-рок-группы "Друга ріка", прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

Напомним, ранее Янина Соколова показала пикантное фото прямиком из ванной комнаты, чем немало заинтриговала своих зрителей и поклонников.

На ее личной странице в Facebook появилось фото, на котором она сидит в нижнем белье в ванной, наполненной водой и пеной.

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