Янина Соколова высказалась об отношениях с Андреем Хлывнюком после скандального фото

Янина Соколова прокомментировала отношения с Андреем Хлывнюком / instagram.com/yanina_sokolova, instagram.com/andriihorolski

Известная украинская ведущая и журналистка Янина Соколова заинтриговала поклонников совместным сэлфи с Андреем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс и защитником Украины, в атмосфере интимного полумрака.

Ранее она заявила, что разорвала 12-летний брак с банкиром Владимиром Литвином. Поэтому снимок с одиноким музыкантом спровоцировал слухи про их с Соколовой роман.

Журналистка решила пресечь эти слухи на корню, чтобы избежать досужих домыслов. На своей странице в Facebook она описала обстоятельства, при которых было сделано фото, и подчеркнула, что ничего романтичного в ее встрече со старым знакомым не было.

"С Андреем Хлывнюком я вижусь дважды в год. Фото "в баре", сделанное после интервью для "Рандеву" с владельцем заведения Кириллом Кисляковым, с которым мы обедали после. "Рандеву" мы снимаем в баре. Потому фото из бара. По другим поводам я хожу туда, к сожалению, редко, и веду достаточно закрытый домашне-рабочий стиль жизни. Свечи на столе – потому что света нет. Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому что еды не видно", - рассказывает Соколова.

Ранее известный украинский модельер Андре Тан заинтриговал поклонников новым романом. Впервые после развода в 2021 году он заговорил о личной жизни и показал фото с возлюбленной.

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