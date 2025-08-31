Укр
Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

Анна Подгорная
31 августа 2025, 15:25
35
Эльвира Гасанова уже раскрыла пол малыша, его имя, рост и рекордный вес.
Эльвира Гасанова с семьей
Эльвира Гасанова родила - что известно про второго ребенка Гасановой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gasanova_elvira

Кратко:

  • Эльвира Гасанова родила второго ребенка
  • Она рассказала, какими были роды

Украинский модельер Эльвира Гасанова сообщила радостную новость - она во второй раз стала мамой. 30 августа на свет появился ее сын, которого она и муж, бизнесмен Эхтирам Дамиров, назвали Давидом. Пара также воспитывает общую дочь Айлин (2021).

Гасанова рассказала, что Давид родился весом 5.1 кг, и ростом 60 см. При этом сами роды, по словам Эльвиры, прошли легко и быстро.

видео дня

Эльвира Гасанова поблагодарила всех, кто ее поддерживает и поздравляет с рождением сына, а также призналась мужу в любви - с появлением малыша счастья в их семье, которая недавно отметила пятую годовщину, стало еще больше.

Эльвира Гасанова родила
Эльвира Гасанова родила - что известно про второго ребенка Гасановой / instagram.com/gasanova_elvira
Эльвира Гасанова родила
Эльвира Гасанова родила - что известно про второго ребенка Гасановой / instagram.com/gasanova_elvira

О персоне: Эльвира Гасанова

Эльвира Гасанова - дизайнер, модельер. Основательница брендов Gasanova (женская одежда) и Damirli (мужская одежда). Сотрудничает с президентом Украины и его первой леди Владимиром и Еленой Зеленскими, а также создает луки для украинского боксера Александра Усика.

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
