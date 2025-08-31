Дизайнер Гасанова стала мамой - первые детали

Кратко:
- Эльвира Гасанова родила второго ребенка
- Она рассказала, какими были роды
Украинский модельер Эльвира Гасанова сообщила радостную новость - она во второй раз стала мамой. 30 августа на свет появился ее сын, которого она и муж, бизнесмен Эхтирам Дамиров, назвали Давидом. Пара также воспитывает общую дочь Айлин (2021).
Гасанова рассказала, что Давид родился весом 5.1 кг, и ростом 60 см. При этом сами роды, по словам Эльвиры, прошли легко и быстро.
Эльвира Гасанова поблагодарила всех, кто ее поддерживает и поздравляет с рождением сына, а также призналась мужу в любви - с появлением малыша счастья в их семье, которая недавно отметила пятую годовщину, стало еще больше.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Камалия попала в громкий публичный скандал. Звезда пожаловалась на предательство бывшей подруги, но та не промолчала и выложила свою версию событий.
Также украинская шеф-повар и звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни. Она откровенно заговорила о своих надеждах и планах на нынешние отношения.
Читайте также:
- Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения
- "Это плохая болезнь": 37-летний Соломка сделал признание о своей непригодности к службе
- "Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде
О персоне: Эльвира Гасанова
Эльвира Гасанова - дизайнер, модельер. Основательница брендов Gasanova (женская одежда) и Damirli (мужская одежда). Сотрудничает с президентом Украины и его первой леди Владимиром и Еленой Зеленскими, а также создает луки для украинского боксера Александра Усика.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред