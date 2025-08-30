"Запуталась в любовниках": Камалия попала в громкий публичный скандал

Камалия пока не ответила на обвинения.

Камалия - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

Подруга Камалии требует от нее извинений

Какое заявление ранее сделала певица

Украинская бизнесвумен Светлана Голинская хочет услышать публичные извинения от певицы Камалии за то, что она назвала ее "пригретой на груди змеей".

В интервью для Oboz.ua Голинская также напомнила, что артистка обвинила ее в предательстве.

"Не могу сказать, что мы с Камалией являемся подругами в традиционном понимании этого слова. Я знаю ее семью более 10 лет. Несколько раз была приглашена на семейные мероприятия, а вот наши дети поддерживают отношения. Поэтому мы действительно имели контакт", – рассказала бизнесвумен.

Камалия о предательстве Голинской / фото: скрин instagram.com, Камалия

Оказывается, она виделась с Камалией еще год назад за границей, где встречалась и сбывшем мужем Камалии – бизнесменом Мохаммадом Захуром.

"Там состоялся разговор с Захуром, который, честно говоря, должен был бы меня насторожить. Он рассказал о нездоровой фантазии тещи – якобы я намерена "отбить" мужа Камалии. После этого пообщалась с Камалией. Она объяснила, что ее мама имеет склонность выдумывать сплетни. Мне кажется, Камалия запуталась в своих отношениях, не побоюсь даже сказать, как есть – в любовниках. Я не знаю, к кому она меня приревновала", - добавила Светлана.

Камалия с бывшим мужем / фото: instagram.com, Камалия

Также Голинская заявила, что заявление артистка нанесло ущерб ее репутации.

"Еще раз о сообщении Камалии. По моему мнению, это может быть или проявление больной фантазии, или даже обычная женская зависть. Откровенно говоря, Камалия никогда не была интересной сама по себе, ее знают благодаря мужу. Поэтому не исключено, что она и ее команда использовали такой пост как своего рода маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к артистке. Она сама заявляет о рекордном количестве лайков под ним, что лишь подчеркивает эти догадки", – подытожила бизнесвумен.

Камалия / инфографика: Главред

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

