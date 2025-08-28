Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовую

Камалия раскрыла, кто из семьи защищает Украину.

Камалия - помощь ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Украинская певица Камалия поделилась щемящей историей о том, как ее родные защищают Украину. В интервью М1 она рассказала о свадьбе своей двоюродной сестры-военнослужащей, которая сразу после празднования снова отправится на фронт.

По словам артистки, избранником ее родственницы также стал военный.

"Она военная, вышла замуж за военного. Они буквально на днях отправляются на Харьковское направление", - отметила Камалия.

Камалия с двоюродной сестрой и дочками - архивное фото / фото: instagram.com, Камалия

Свадьба стала особым событием еще и потому, что на нее смог приехать брат невесты - доброволец, который неоднократно получал ранения на передовой.

"Ее родной брат пошел добровольцем защищать Украину. Он уже четыре раза был контужен, ранен... Он специально приехал на свадьбу из госпиталя, его отпустили", - поделилась певица.

Камалия - концерт для ВСУ / фото: instagram.com, Камалия

Камалия рассказала, что подарила молодоженам деньги, а ее племянница поймала букет невесты. Певица выразила надежду, что скоро в их семье будет еще одна свадьба.

Семья Камалии активно присоединилась к защите Украины от российского агрессора. Она призналась, что потеряла на войне четырех дядей - родных братьев ее мамы. Несмотря на боль и потери, артистка верит, что жизнь продолжается, а любовь всегда побеждает.

Смотрите видео, как Камалия посетила свадьбу двоюродной сестры-военнослужащей:

Камалия на свадьбе / Скрин с видео: instagram.com, Камалия

