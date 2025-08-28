Укр
Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовую

Кристина Трохимчук
28 августа 2025, 10:47
39
Камалия раскрыла, кто из семьи защищает Украину.
Камалия
Камалия - помощь ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

  • Почему после свадьбы двоюродная сестра Камалии отправляется на фронт
  • Как певица отпраздновала свадьбу родственницы-военной

Украинская певица Камалия поделилась щемящей историей о том, как ее родные защищают Украину. В интервью М1 она рассказала о свадьбе своей двоюродной сестры-военнослужащей, которая сразу после празднования снова отправится на фронт.

По словам артистки, избранником ее родственницы также стал военный.

видео дня

"Она военная, вышла замуж за военного. Они буквально на днях отправляются на Харьковское направление", - отметила Камалия.

Камалия с двоюродной сестрой и дочерьми
Камалия с двоюродной сестрой и дочками - архивное фото / фото: instagram.com, Камалия

Свадьба стала особым событием еще и потому, что на нее смог приехать брат невесты - доброволец, который неоднократно получал ранения на передовой.

"Ее родной брат пошел добровольцем защищать Украину. Он уже четыре раза был контужен, ранен... Он специально приехал на свадьбу из госпиталя, его отпустили", - поделилась певица.

Камалия
Камалия - концерт для ВСУ / фото: instagram.com, Камалия

Камалия рассказала, что подарила молодоженам деньги, а ее племянница поймала букет невесты. Певица выразила надежду, что скоро в их семье будет еще одна свадьба.

Семья Камалии активно присоединилась к защите Украины от российского агрессора. Она призналась, что потеряла на войне четырех дядей - родных братьев ее мамы. Несмотря на боль и потери, артистка верит, что жизнь продолжается, а любовь всегда побеждает.

Смотрите видео, как Камалия посетила свадьбу двоюродной сестры-военнослужащей:

Камалия
Камалия на свадьбе / Скрин с видео: instagram.com, Камалия

Ранее Главред сообщал, что Камалия раскрыла подробности развода со своим бывшим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Также певица сделала неожиданный шаг - несмотря на развод, она обратилась к бывшему с теплым посланием.

Также Камалия поделилась, что Мохаммад Захур сделал для нее один из лучших подарков после развода. Певица поделилась с подписчиками, каким образом она теперь сможет общаться с детьми.

О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 году на фестивале "Червона Рута". После этого она поехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" 2008 года. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

