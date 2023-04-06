Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

Сегодня украинская Примадонна отмечает День рождения.

Дмитрий Коляденко признался Ирине Билык в любви / instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/bilyk_iryna

Украинский музыкант и хореограф Дмитрий Коляденко состоял в романтических отношения с украинской певицей Ириной Билык целых три года. Ради него артистка даже ушла от мужа, но официальный брак эпатажная парочка так и не заключила, хотя Дмитрий делал Ирине предложение 6 раз.

Роман Билык и Коляденко не сходил с первых полос таблоидов - влюбленные громко ссорились и мирились, дело даже доходило до драк. В конечном итоге артисты расстались, чтобы больше не мучить друг друга. К счастью, между бывшими возлюбленными остались крепкие дружеские отношения.

Сейчас они переросли в сотрудничество - хореограф гастролирует с певицей по Европе. Они стали все чаще появляться вместе, из-за чего поползли слухи о воссоединении пары. Их подогрел и сам Коляденко - в День рождения бывшей избранницы он признался ей в любви.

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На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал черно-белую фотографию Ирины, которую подписал: "Поздравляю тебя. Люблю! Люблю!! Люблю!!!"

Такое проявление чувств артистка восприняла благосклонно, и даже сделала репост необычного поздравления от бывшего в своих социальных сетях.

Дмитрий Коляденко признался Ирине Билык в любви / instagram.com/kolyadenkodima_official

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

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