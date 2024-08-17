Десятки килограмм на голову: Волочкова могла погибнуть прямо у себя дома

Балерина-патриотка пожаловалась, что в ее доме могла случиться трагедия.

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Анастасия Волочкова пожаловалась на люстру/ коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловалась на ситуацию, которая случилась у нее дома.

Как написала нетрезвая балерина на своей странице в Instagram, в ее домашнем "большом театре" оборвалась тяжеленная хрустальная люстра, которая провисела там 8 лет.

У Волочковой упала люстра / Фото Instagram/ volochkova_art

Балерина в своей странной манере сообщила, что "все хотят, как у Волочковой". "Многие хотят, как у Волочковой. На днях люстру повесят. И да будет свет в театре Волочковой", - пафосно заключила она.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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Недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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