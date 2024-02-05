Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис объединились ради празднования юбилея младшей из трех их общих дочерей - Таллулы. Девушке исполнилось 30 лет, и ее тяжелобольной отец не мог пропустить это событие.
Семья актера, важной частью которой даже после развода остается Деми Мур, старается устраивать вечеринки к каждому празднику. Они уверены, что положительные эмоции благотворно влияют на Крепкого орешка, который медленно угасает из-за лобно-височной деменции.
Фотографией с Брюсом со Дня рождения Таллулы Мур поделилась на своей странице в Instagram. "Купаем нашу девочку Таллулу в любви на ее 30-ый День рождения", - подписала фото актриса.
На снимке именинница позирует в компании мамы и папы на залитой солнцем лужайке. Стоит отметить что Уиллис, который постепенно теряет память, выглядит рядом с родными вполне счастливым - на его лице играет легкая полуулыбка, когда он смотрит на свою бывшую жену.
Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса, британская модель и актриса Эмма Хеминг, призналась, за что чувствует себя виноватой. Она тяжело переживает метаморфозы, которые происходят с Крепким орешком.
Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.
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