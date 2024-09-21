"Дело было к вечеру, выпить было нечего": Волочкову высмеяли за меха в жару

Волочкова снова оказалась в неприятной ситуации.

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Анастасия Волочкова поехала к подруге/ коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в очередной раз стала посмешищем в государстве-агрессоре России.

На этот раз, к удивлению ее поклонников, предметом смеха стали не танцы и даже не шпагаты балерины, а ее одежда. В частности, Волочкова приехала за город к своей подруге и даже сообщила, что она надела купальник.

Позже она сфотографировалась в куртке с мехом и сделала странный пост. "Дело было к вечеру… Приехала к Леночке. Под этой шубой купальник. Подаренный только что.. Угадайте какого цвета. Я хоть поем, как вы", - написала Волочкова.

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Изначально, Волочкова открыла комментарии под постом, дав возможность пользователям "излить" свои настоящие чувства к гордости России - Волочковой.

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Однако получив дежурную волну негатива, Волочкова быстро закрыла комментарии под постом.

"Дело было вечером, выпить было нечего, я купальник нацеплю и шпагатом подсвечу", - шутят подписчики.

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Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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